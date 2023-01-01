1 ريال قطري إلى ريال عماني

تحويل QAR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1 qar
0.106 omr

1.00000 QAR = 0.10559 OMR

Mid-market exchange rate at 12:18
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20281.3647285.3750.8050230.9303781.7281.5374
1INR0.012018810.01640213.429870.009675440.01118139.395450.0184777
1CAD0.73276260.96781209.1120.589890.681702572.821.12655
1PKR0.003504160.2915560.0047821310.002820930.003259992.73930.00538729

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

QAR إلى USD

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QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / الريال العماني
1 QAR0.10559 OMR
5 QAR0.52796 OMR
10 QAR1.05591 OMR
20 QAR2.11182 OMR
50 QAR5.27955 OMR
100 QAR10.55910 OMR
250 QAR26.39775 OMR
500 QAR52.79550 OMR
1000 QAR105.59100 OMR
2000 QAR211.18200 OMR
5000 QAR527.95500 OMR
10000 QAR1055.91000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الريال القطري
1 OMR9.47053 QAR
5 OMR47.35265 QAR
10 OMR94.70530 QAR
20 OMR189.41060 QAR
50 OMR473.52650 QAR
100 OMR947.05300 QAR
250 OMR2367.63250 QAR
500 OMR4735.26500 QAR
1000 OMR9470.53000 QAR
2000 OMR18941.06000 QAR
5000 OMR47352.65000 QAR
10000 OMR94705.30000 QAR