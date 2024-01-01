5 ريال عماني إلى ريال قطري

تحويل OMR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

5 omr
47.35 qar

ر.ع.1.000 OMR = QR9.470 QAR

Mid-market exchange rate at 13:32
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OMR إلى QAR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.1741.5081.6510.94821.402
1 GBP1.18111.311110.0031.7811.951.11925.267
1 USD0.90.763183.8921.3581.4870.85319.27
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / الريال القطري
1 OMR٩٫٤٦٩٨٥ QAR
5 OMR٤٧٫٣٤٩٢٥ QAR
10 OMR٩٤٫٦٩٨٥٠ QAR
20 OMR١٨٩٫٣٩٧٠٠ QAR
50 OMR٤٧٣٫٤٩٢٥٠ QAR
100 OMR٩٤٦٫٩٨٥٠٠ QAR
250 OMR٢٬٣٦٧٫٤٦٢٥٠ QAR
500 OMR٤٬٧٣٤٫٩٢٥٠٠ QAR
1000 OMR٩٬٤٦٩٫٨٥٠٠٠ QAR
2000 OMR١٨٬٩٣٩٫٧٠٠٠٠ QAR
5000 OMR٤٧٬٣٤٩٫٢٥٠٠٠ QAR
10000 OMR٩٤٬٦٩٨٫٥٠٠٠٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / الريال العماني
1 QAR٠٫١٠٥٦٠ OMR
5 QAR٠٫٥٢٧٩٩ OMR
10 QAR١٫٠٥٥٩٨ OMR
20 QAR٢٫١١١٩٦ OMR
50 QAR٥٫٢٧٩٩٠ OMR
100 QAR١٠٫٥٥٩٨٠ OMR
250 QAR٢٦٫٣٩٩٥٠ OMR
500 QAR٥٢٫٧٩٩٠٠ OMR
1000 QAR١٠٥٫٥٩٨٠٠ OMR
2000 QAR٢١١٫١٩٦٠٠ OMR
5000 QAR٥٢٧٫٩٩٠٠٠ OMR
10000 QAR١٬٠٥٥٫٩٨٠٠٠ OMR