1 غواراني باراغواي إلى درام أرميني

تحويل PYG إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1 pyg
0.05 amd

1.00000 PYG = 0.05391 AMD

Mid-market exchange rate at 08:34
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5352783.21150.930355.86651.349851.36450.806712
1AUD0.65135154.19980.60596336.38860.8792250.8887670.525452
1INR0.01201760.018450210.01118020.671380.01622190.0163980.00969472
1EUR1.07491.6502689.444160.05091.450951.46670.86715

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

PYG إلى USD

PYG إلى AUD

PYG إلى INR

PYG إلى EUR

PYG إلى PHP

PYG إلى SGD

PYG إلى CAD

PYG إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل غواراني باراغواي / درام أرمينية
1 PYG0.05391 AMD
5 PYG0.26954 AMD
10 PYG0.53908 AMD
20 PYG1.07815 AMD
50 PYG2.69538 AMD
100 PYG5.39077 AMD
250 PYG13.47693 AMD
500 PYG26.95385 AMD
1000 PYG53.90770 AMD
2000 PYG107.81540 AMD
5000 PYG269.53850 AMD
10000 PYG539.07700 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / غواراني باراغواي
1 AMD18.55020 PYG
5 AMD92.75100 PYG
10 AMD185.50200 PYG
20 AMD371.00400 PYG
50 AMD927.51000 PYG
100 AMD1855.02000 PYG
250 AMD4637.55000 PYG
500 AMD9275.10000 PYG
1000 AMD18550.20000 PYG
2000 AMD37100.40000 PYG
5000 AMD92751.00000 PYG
10000 AMD185502.00000 PYG