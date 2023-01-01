2000 غواراني باراغواي إلى درام أرميني

تحويل PYG إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ pyg
١٠٧٫٨١ amd

1.00000 PYG = 0.05390 AMD

Mid-market exchange rate at 08:35
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5344583.2150.9302555.86791.349851.36440.806582
1AUD0.6517154.23120.60617636.40910.8796970.8891790.525649
1INR0.01201710.018439610.01117760.6713680.01622120.01639610.00969274
1EUR1.07511.6496989.4644160.06361.451221.466870.8672

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

PYG إلى USD

PYG إلى AUD

PYG إلى INR

PYG إلى EUR

PYG إلى PHP

PYG إلى SGD

PYG إلى CAD

PYG إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل غواراني باراغواي / درام أرمينية
1 PYG0.05390 AMD
5 PYG0.26951 AMD
10 PYG0.53903 AMD
20 PYG1.07805 AMD
50 PYG2.69514 AMD
100 PYG5.39027 AMD
250 PYG13.47567 AMD
500 PYG26.95135 AMD
1000 PYG53.90270 AMD
2000 PYG107.80540 AMD
5000 PYG269.51350 AMD
10000 PYG539.02700 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / غواراني باراغواي
1 AMD18.55190 PYG
5 AMD92.75950 PYG
10 AMD185.51900 PYG
20 AMD371.03800 PYG
50 AMD927.59500 PYG
100 AMD1855.19000 PYG
250 AMD4637.97500 PYG
500 AMD9275.95000 PYG
1000 AMD18551.90000 PYG
2000 AMD37103.80000 PYG
5000 AMD92759.50000 PYG
10000 AMD185519.00000 PYG