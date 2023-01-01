100 روبية باكستانية إلى روبية موريشية

تحويل PKR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pkr
١٥٫٥٧ mur

1.00000 PKR = 0.15570 MUR

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9314583.1850.8077873.67291.364853.751628.4023
1EUR1.0736189.30740.86723.943231.46534.0277230.4927
1INR0.01202140.011197310.009710730.04415340.01640740.04509950.341435
1GBP1.237951.15314102.97914.546871.689624.6442935.1606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Mauritian Rupee
1 PKR0.15570 MUR
5 PKR0.77850 MUR
10 PKR1.55700 MUR
20 PKR3.11400 MUR
50 PKR7.78500 MUR
100 PKR15.57000 MUR
250 PKR38.92500 MUR
500 PKR77.85000 MUR
1000 PKR155.70000 MUR
2000 PKR311.40000 MUR
5000 PKR778.50000 MUR
10000 PKR1557.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Pakistani Rupee
1 MUR6.42260 PKR
5 MUR32.11300 PKR
10 MUR64.22600 PKR
20 MUR128.45200 PKR
50 MUR321.13000 PKR
100 MUR642.26000 PKR
250 MUR1605.65000 PKR
500 MUR3211.30000 PKR
1000 MUR6422.60000 PKR
2000 MUR12845.20000 PKR
5000 MUR32113.00000 PKR
10000 MUR64226.00000 PKR