500 بيزو فلبيني إلى بالبوا بنمي

تحويل PHP إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ php
٨٫٩٦ pab

1.00000 PHP = 0.01793 PAB

Mid-market exchange rate at 01:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.072689.18671.465441.646230.9638518.7233
1GBP1.153411.2371102.8651.690191.89871.1117121.5948
1USD0.93230.808342183.151.366251.53480.8986517.456
1INR0.01121240.009721490.012026510.01643110.01845820.01080760.209934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Panamanian Balboa
1 PHP0.01793 PAB
5 PHP0.08963 PAB
10 PHP0.17926 PAB
20 PHP0.35852 PAB
50 PHP0.89630 PAB
100 PHP1.79260 PAB
250 PHP4.48150 PAB
500 PHP8.96300 PAB
1000 PHP17.92600 PAB
2000 PHP35.85200 PAB
5000 PHP89.63000 PAB
10000 PHP179.26000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Philippine Peso
1 PAB55.78490 PHP
5 PAB278.92450 PHP
10 PAB557.84900 PHP
20 PAB1115.69800 PHP
50 PAB2789.24500 PHP
100 PAB5578.49000 PHP
250 PAB13946.22500 PHP
500 PAB27892.45000 PHP
1000 PAB55784.90000 PHP
2000 PAB111569.80000 PHP
5000 PAB278924.50000 PHP
10000 PAB557849.00000 PHP