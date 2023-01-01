1 بيزو فلبيني إلى بالبوا بنمي

تحويل PHP إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٠٢ pab

1.00000 PHP = 0.01791 PAB

Mid-market exchange rate at 01:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.072789.1951.465421.645880.9638518.7228
1GBP1.153411.23725102.8771.690211.898351.1117121.5948
1USD0.932250.808244183.151.36611.534330.8985517.4539
1INR0.01121140.009720310.012026510.01642930.01845260.01080640.209909

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Panamanian Balboa
1 PHP0.01791 PAB
5 PHP0.08957 PAB
10 PHP0.17915 PAB
20 PHP0.35829 PAB
50 PHP0.89573 PAB
100 PHP1.79147 PAB
250 PHP4.47867 PAB
500 PHP8.95735 PAB
1000 PHP17.91470 PAB
2000 PHP35.82940 PAB
5000 PHP89.57350 PAB
10000 PHP179.14700 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Philippine Peso
1 PAB55.82010 PHP
5 PAB279.10050 PHP
10 PAB558.20100 PHP
20 PAB1116.40200 PHP
50 PAB2791.00500 PHP
100 PAB5582.01000 PHP
250 PAB13955.02500 PHP
500 PAB27910.05000 PHP
1000 PAB55820.10000 PHP
2000 PAB111640.20000 PHP
5000 PAB279100.50000 PHP
10000 PAB558201.00000 PHP