20 سول بيروفي إلى فرنك سويسري

تحويل PEN إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pen
٥٩٤ xpf

1.00000 PEN = 29.70460 XPF

Mid-market exchange rate at 22:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.072989.21161.464991.648840.964518.7318
1GBP1.1534711.23755102.9021.689811.901871.1125221.6064
1USD0.932050.808048183.151.365451.536810.89917.459
1INR0.01120930.009717960.012026510.01642150.01848230.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / فرنك الـ CFP
1 PEN29.70460 XPF
5 PEN148.52300 XPF
10 PEN297.04600 XPF
20 PEN594.09200 XPF
50 PEN1485.23000 XPF
100 PEN2970.46000 XPF
250 PEN7426.15000 XPF
500 PEN14852.30000 XPF
1000 PEN29704.60000 XPF
2000 PEN59409.20000 XPF
5000 PEN148523.00000 XPF
10000 PEN297046.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Peruvian Nuevo Sol
1 XPF0.03366 PEN
5 XPF0.16832 PEN
10 XPF0.33665 PEN
20 XPF0.67330 PEN
50 XPF1.68324 PEN
100 XPF3.36648 PEN
250 XPF8.41620 PEN
500 XPF16.83240 PEN
1000 XPF33.66480 PEN
2000 XPF67.32960 PEN
5000 XPF168.32400 PEN
10000 XPF336.64800 PEN