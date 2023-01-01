10 فرنك سويسري إلى سول بيروفي

تحويل XPF إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xpf
٠٫٣٤ pen

1.00000 XPF = 0.03445 PEN

Mid-market exchange rate at 03:43
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.083390.12511.484881.674210.962718.7655
1 GBP1.1436411.23895103.0741.698231.914771.1009821.4617
1 USD0.92310.807135183.1951.37071.545480.888717.3225
1 INR0.01109570.009701730.0120210.01647570.01857650.01068210.208216

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Peruvian Nuevo Sol
1 XPF0.03445 PEN
5 XPF0.17227 PEN
10 XPF0.34454 PEN
20 XPF0.68909 PEN
50 XPF1.72271 PEN
100 XPF3.44543 PEN
250 XPF8.61358 PEN
500 XPF17.22715 PEN
1000 XPF34.45430 PEN
2000 XPF68.90860 PEN
5000 XPF172.27150 PEN
10000 XPF344.54300 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / فرنك الـ CFP
1 PEN29.02390 XPF
5 PEN145.11950 XPF
10 PEN290.23900 XPF
20 PEN580.47800 XPF
50 PEN1451.19500 XPF
100 PEN2902.39000 XPF
250 PEN7255.97500 XPF
500 PEN14511.95000 XPF
1000 PEN29023.90000 XPF
2000 PEN58047.80000 XPF
5000 PEN145119.50000 XPF
10000 PEN290239.00000 XPF