سول بيروفي إلى دينار كويتي

تحويل PEN إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pen
81.568 kwd

S/.1.000 PEN = ك0.08157 KWD

Mid-market exchange rate at 16:02
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

PEN إلى KWD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11893.7231.5111.6490.94921.344
1 GBP1.18111.32110.6551.7831.9471.1225.2
1 USD0.8950.758183.8461.3511.4750.84919.095
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سول

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Kuwaiti Dinar
1 PEN٠٫٠٨١٥٧ KWD
5 PEN٠٫٤٠٧٨٤ KWD
10 PEN٠٫٨١٥٦٨ KWD
20 PEN١٫٦٣١٣٧ KWD
50 PEN٤٫٠٧٨٤٢ KWD
100 PEN٨٫١٥٦٨٣ KWD
250 PEN٢٠٫٣٩٢٠٨ KWD
500 PEN٤٠٫٧٨٤١٥ KWD
1000 PEN٨١٫٥٦٨٣٠ KWD
2000 PEN١٦٣٫١٣٦٦٠ KWD
5000 PEN٤٠٧٫٨٤١٥٠ KWD
10000 PEN٨١٥٫٦٨٣٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Peruvian Nuevo Sol
1 KWD١٢٫٢٥٩٧٠ PEN
5 KWD٦١٫٢٩٨٥٠ PEN
10 KWD١٢٢٫٥٩٧٠٠ PEN
20 KWD٢٤٥٫١٩٤٠٠ PEN
50 KWD٦١٢٫٩٨٥٠٠ PEN
100 KWD١٬٢٢٥٫٩٧٠٠٠ PEN
250 KWD٣٬٠٦٤٫٩٢٥٠٠ PEN
500 KWD٦٬١٢٩٫٨٥٠٠٠ PEN
1000 KWD١٢٬٢٥٩٫٧٠٠٠٠ PEN
2000 KWD٢٤٬٥١٩٫٤٠٠٠٠ PEN
5000 KWD٦١٬٢٩٨٫٥٠٠٠٠ PEN
10000 KWD١٢٢٬٥٩٧٫٠٠٠٠٠ PEN