بالبوا بنمي إلى نيراس نيجيري

تحويل PAB إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
1,575,080 ngn

B/.1.000 PAB = ₦1,575 NGN

Mid-market exchange rate at 15:35
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PAB إلى NGN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.8051.5111.6480.94921.35
1 GBP1.18111.322110.8111.7851.9471.12125.221
1 USD0.8940.756183.8181.351.4730.84819.077
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / النيرة النيجيرية
1 PAB١٬٥٧٥٫٠٨٠٠٠ NGN
5 PAB٧٬٨٧٥٫٤٠٠٠٠ NGN
10 PAB١٥٬٧٥٠٫٨٠٠٠٠ NGN
20 PAB٣١٬٥٠١٫٦٠٠٠٠ NGN
50 PAB٧٨٬٧٥٤٫٠٠٠٠٠ NGN
100 PAB١٥٧٬٥٠٨٫٠٠٠٠٠ NGN
250 PAB٣٩٣٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ NGN
500 PAB٧٨٧٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ NGN
1000 PAB١٬٥٧٥٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 PAB٣٬١٥٠٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 PAB٧٬٨٧٥٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 PAB١٥٬٧٥٠٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Panamanian Balboa
1 NGN٠٫٠٠٠٦٣ PAB
5 NGN٠٫٠٠٣١٧ PAB
10 NGN٠٫٠٠٦٣٥ PAB
20 NGN٠٫٠١٢٧٠ PAB
50 NGN٠٫٠٣١٧٤ PAB
100 NGN٠٫٠٦٣٤٩ PAB
250 NGN٠٫١٥٨٧٢ PAB
500 NGN٠٫٣١٧٤٤ PAB
1000 NGN٠٫٦٣٤٨٩ PAB
2000 NGN١٫٢٦٩٧٨ PAB
5000 NGN٣٫١٧٤٤٤ PAB
10000 NGN٦٫٣٤٨٨٨ PAB