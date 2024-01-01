بالبوا بنمي إلى ليرة لبنانية

تحويل PAB إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
89,527,300 lbp

B/.1.000 PAB = ل.ل.89,530 LBP

Mid-market exchange rate at 14:59
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PAB إلى LBP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.7941.5111.6480.94921.346
1 GBP1.18111.322110.7771.7851.9471.12125.211
1 USD0.8940.757183.8081.351.4730.84819.073
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنما

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / جنيه لبناني
1 PAB٨٩٬٥٢٧٫٣٠٠٠٠ LBP
5 PAB٤٤٧٬٦٣٦٫٥٠٠٠٠ LBP
10 PAB٨٩٥٬٢٧٣٫٠٠٠٠٠ LBP
20 PAB١٬٧٩٠٬٥٤٦٫٠٠٠٠٠ LBP
50 PAB٤٬٤٧٦٬٣٦٥٫٠٠٠٠٠ LBP
100 PAB٨٬٩٥٢٬٧٣٠٫٠٠٠٠٠ LBP
250 PAB٢٢٬٣٨١٬٨٢٥٫٠٠٠٠٠ LBP
500 PAB٤٤٬٧٦٣٬٦٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 PAB٨٩٬٥٢٧٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 PAB١٧٩٬٠٥٤٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 PAB٤٤٧٬٦٣٦٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 PAB٨٩٥٬٢٧٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Panamanian Balboa
1 LBP٠٫٠٠٠٠١ PAB
5 LBP٠٫٠٠٠٠٦ PAB
10 LBP٠٫٠٠٠١١ PAB
20 LBP٠٫٠٠٠٢٢ PAB
50 LBP٠٫٠٠٠٥٦ PAB
100 LBP٠٫٠٠١١٢ PAB
250 LBP٠٫٠٠٢٧٩ PAB
500 LBP٠٫٠٠٥٥٨ PAB
1000 LBP٠٫٠١١١٧ PAB
2000 LBP٠٫٠٢٢٣٤ PAB
5000 LBP٠٫٠٥٥٨٥ PAB
10000 LBP٠٫١١١٧٠ PAB