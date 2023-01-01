10 بالبوا بنمي إلى ليرة لبنانية

تحويل PAB إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pab
١٥٠٬٣٠٠ lbp

1.00000 PAB = 15030.00000 LBP

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنمي

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PAB إلى GBP

PAB إلى INR

PAB إلى JPY

PAB إلى RUB

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PAB إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / جنيه لبناني
1 PAB15030.00000 LBP
5 PAB75150.00000 LBP
10 PAB150300.00000 LBP
20 PAB300600.00000 LBP
50 PAB751500.00000 LBP
100 PAB1503000.00000 LBP
250 PAB3757500.00000 LBP
500 PAB7515000.00000 LBP
1000 PAB15030000.00000 LBP
2000 PAB30060000.00000 LBP
5000 PAB75150000.00000 LBP
10000 PAB150300000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Panamanian Balboa
1 LBP0.00007 PAB
5 LBP0.00033 PAB
10 LBP0.00067 PAB
20 LBP0.00133 PAB
50 LBP0.00333 PAB
100 LBP0.00665 PAB
250 LBP0.01663 PAB
500 LBP0.03327 PAB
1000 LBP0.06653 PAB
2000 LBP0.13307 PAB
5000 LBP0.33267 PAB
10000 LBP0.66534 PAB