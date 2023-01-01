1 بالبوا بنمي إلى دينار كويتي

تحويل PAB إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١ pab
٠٫٣٠٨ kwd

1.00000 PAB = 0.30846 KWD

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Kuwaiti Dinar
1 PAB0.30846 KWD
5 PAB1.54230 KWD
10 PAB3.08460 KWD
20 PAB6.16920 KWD
50 PAB15.42300 KWD
100 PAB30.84600 KWD
250 PAB77.11500 KWD
500 PAB154.23000 KWD
1000 PAB308.46000 KWD
2000 PAB616.92000 KWD
5000 PAB1542.30000 KWD
10000 PAB3084.60000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Panamanian Balboa
1 KWD3.24191 PAB
5 KWD16.20955 PAB
10 KWD32.41910 PAB
20 KWD64.83820 PAB
50 KWD162.09550 PAB
100 KWD324.19100 PAB
250 KWD810.47750 PAB
500 KWD1620.95500 PAB
1000 KWD3241.91000 PAB
2000 KWD6483.82000 PAB
5000 KWD16209.55000 PAB
10000 KWD32419.10000 PAB