1 ريال عماني إلى فرنك سويسري

تحويل OMR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1 omr
279 xpf

ر.ع.1.000 OMR = ₣279.5 XPF

Mid-market exchange rate at 14:24
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OMR إلى XPF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8461.11693.5751.5091.6470.94921.296
1 GBP1.18211.319110.5671.7831.9461.12125.163
1 USD0.8960.758183.8481.3531.4760.8519.082
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / فرنك الـ CFP
1 OMR٢٧٩٫٤٨٢٠٠ XPF
5 OMR١٬٣٩٧٫٤١٠٠٠ XPF
10 OMR٢٬٧٩٤٫٨٢٠٠٠ XPF
20 OMR٥٬٥٨٩٫٦٤٠٠٠ XPF
50 OMR١٣٬٩٧٤٫١٠٠٠٠ XPF
100 OMR٢٧٬٩٤٨٫٢٠٠٠٠ XPF
250 OMR٦٩٬٨٧٠٫٥٠٠٠٠ XPF
500 OMR١٣٩٬٧٤١٫٠٠٠٠٠ XPF
1000 OMR٢٧٩٬٤٨٢٫٠٠٠٠٠ XPF
2000 OMR٥٥٨٬٩٦٤٫٠٠٠٠٠ XPF
5000 OMR١٬٣٩٧٬٤١٠٫٠٠٠٠٠ XPF
10000 OMR٢٬٧٩٤٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الريال العماني
1 XPF٠٫٠٠٣٥٨ OMR
5 XPF٠٫٠١٧٨٩ OMR
10 XPF٠٫٠٣٥٧٨ OMR
20 XPF٠٫٠٧١٥٦ OMR
50 XPF٠٫١٧٨٩٠ OMR
100 XPF٠٫٣٥٧٨١ OMR
250 XPF٠٫٨٩٤٥١ OMR
500 XPF١٫٧٨٩٠٣ OMR
1000 XPF٣٫٥٧٨٠٥ OMR
2000 XPF٧٫١٥٦١٠ OMR
5000 XPF١٧٫٨٩٠٢٥ OMR
10000 XPF٣٥٫٧٨٠٥٠ OMR