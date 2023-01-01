ألف فرنك سويسري إلى ريال عماني

تحويل XPF إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 xpf
3.490 omr

1.00000 XPF = 0.00349 OMR

Mid-market exchange rate at 03:42
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.3516518.26860.923283.1980.80721.54561.37075
1 SGD0.739836113.51580.6830161.55290.5971961.143491.01413
1 ZAR0.05473870.073987610.05053434.554150.04418510.08460390.0750331
1 EUR1.08321.4641119.7885190.12010.87441.674191.4848

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الريال العماني
1 XPF0.00349 OMR
5 XPF0.01745 OMR
10 XPF0.03490 OMR
20 XPF0.06979 OMR
50 XPF0.17449 OMR
100 XPF0.34897 OMR
250 XPF0.87243 OMR
500 XPF1.74486 OMR
1000 XPF3.48971 OMR
2000 XPF6.97942 OMR
5000 XPF17.44855 OMR
10000 XPF34.89710 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / فرنك الـ CFP
1 OMR286.55700 XPF
5 OMR1432.78500 XPF
10 OMR2865.57000 XPF
20 OMR5731.14000 XPF
50 OMR14327.85000 XPF
100 OMR28655.70000 XPF
250 OMR71639.25000 XPF
500 OMR143278.50000 XPF
1000 OMR286557.00000 XPF
2000 OMR573114.00000 XPF
5000 OMR1432785.00000 XPF
10000 OMR2865570.00000 XPF