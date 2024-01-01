1 ريال عماني إلى بير إثيوبي

تحويل OMR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1 omr
285.94 etb

ر.ع.1.000 OMR = Br285.9 ETB

Mid-market exchange rate at 11:54
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OMR إلى ETB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2891.511.6510.94721.582
1 GBP1.1811.313110.1321.7831.9491.11825.478
1 USD0.8990.762183.9011.3581.4850.85219.41
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / البر الإثيوبي
1 OMR٢٨٥٫٩٣٧٠٠ ETB
5 OMR١٬٤٢٩٫٦٨٥٠٠ ETB
10 OMR٢٬٨٥٩٫٣٧٠٠٠ ETB
20 OMR٥٬٧١٨٫٧٤٠٠٠ ETB
50 OMR١٤٬٢٩٦٫٨٥٠٠٠ ETB
100 OMR٢٨٬٥٩٣٫٧٠٠٠٠ ETB
250 OMR٧١٬٤٨٤٫٢٥٠٠٠ ETB
500 OMR١٤٢٬٩٦٨٫٥٠٠٠٠ ETB
1000 OMR٢٨٥٬٩٣٧٫٠٠٠٠٠ ETB
2000 OMR٥٧١٬٨٧٤٫٠٠٠٠٠ ETB
5000 OMR١٬٤٢٩٬٦٨٥٫٠٠٠٠٠ ETB
10000 OMR٢٬٨٥٩٬٣٧٠٫٠٠٠٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الريال العماني
1 ETB٠٫٠٠٣٥٠ OMR
5 ETB٠٫٠١٧٤٩ OMR
10 ETB٠٫٠٣٤٩٧ OMR
20 ETB٠٫٠٦٩٩٥ OMR
50 ETB٠٫١٧٤٨٦ OMR
100 ETB٠٫٣٤٩٧٣ OMR
250 ETB٠٫٨٧٤٣٢ OMR
500 ETB١٫٧٤٨٦٤ OMR
1000 ETB٣٫٤٩٧٢٧ OMR
2000 ETB٦٫٩٩٤٥٤ OMR
5000 ETB١٧٫٤٨٦٣٥ OMR
10000 ETB٣٤٫٩٧٢٧٠ OMR