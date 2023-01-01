دولار ناميبي إلى كيات ميانماري

تحويل NAD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
١١٠٬٨٠٣ mmk

1.00000 NAD = 110.80300 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:22 UTC
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NAD إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065988.60511.436461.661830.9644518.3617
1GBP1.15311.22905102.1671.656331.91621.1120121.1722
1USD0.93820.813637183.1271.347651.559090.9048517.2265
1INR0.0112860.009787870.012029810.01621190.01875550.01088520.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / Myanma Kyat
1 NAD110.80300 MMK
5 NAD554.01500 MMK
10 NAD1108.03000 MMK
20 NAD2216.06000 MMK
50 NAD5540.15000 MMK
100 NAD11080.30000 MMK
250 NAD27700.75000 MMK
500 NAD55401.50000 MMK
1000 NAD110803.00000 MMK
2000 NAD221606.00000 MMK
5000 NAD554015.00000 MMK
10000 NAD1108030.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Namibian Dollar
1 MMK0.00903 NAD
5 MMK0.04512 NAD
10 MMK0.09025 NAD
20 MMK0.18050 NAD
50 MMK0.45125 NAD
100 MMK0.90250 NAD
250 MMK2.25625 NAD
500 MMK4.51250 NAD
1000 MMK9.02500 NAD
2000 MMK18.05000 NAD
5000 MMK45.12500 NAD
10000 MMK90.25000 NAD