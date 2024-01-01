ألف كيات ميانماري إلى دولار ناميبي

تحويل MMK إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mmk
9.09 nad

1.00000 MMK = 0.00909 NAD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

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MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

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MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Namibian Dollar
1 MMK0.00909 NAD
5 MMK0.04544 NAD
10 MMK0.09088 NAD
20 MMK0.18176 NAD
50 MMK0.45439 NAD
100 MMK0.90879 NAD
250 MMK2.27197 NAD
500 MMK4.54393 NAD
1000 MMK9.08787 NAD
2000 MMK18.17574 NAD
5000 MMK45.43935 NAD
10000 MMK90.87870 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Myanma Kyat
1 NAD110.03700 MMK
5 NAD550.18500 MMK
10 NAD1100.37000 MMK
20 NAD2200.74000 MMK
50 NAD5501.85000 MMK
100 NAD11003.70000 MMK
250 NAD27509.25000 MMK
500 NAD55018.50000 MMK
1000 NAD110037.00000 MMK
2000 NAD220074.00000 MMK
5000 NAD550185.00000 MMK
10000 NAD1100370.00000 MMK