دولار ناميبي إلى سيدي غاني

تحويل NAD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٥٩٠٫٩٥ ghs

1.00000 NAD = 0.59095 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:23 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NAD إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 GHS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436491.661730.964518.3633
1GBP1.15311.22905102.1671.656211.91591.1120721.1721
1USD0.93810.813637183.1271.347551.558850.9048517.2264
1INR0.0112850.009787870.012029810.01621070.01875260.01088520.20723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Namibian Dollar / Ghanaian Cedi
1 NAD0.59095 GHS
5 NAD2.95476 GHS
10 NAD5.90951 GHS
20 NAD11.81902 GHS
50 NAD29.54755 GHS
100 NAD59.09510 GHS
250 NAD147.73775 GHS
500 NAD295.47550 GHS
1000 NAD590.95100 GHS
2000 NAD1181.90200 GHS
5000 NAD2954.75500 GHS
10000 NAD5909.51000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Namibian Dollar
1 GHS1.69219 NAD
5 GHS8.46095 NAD
10 GHS16.92190 NAD
20 GHS33.84380 NAD
50 GHS84.60950 NAD
100 GHS169.21900 NAD
250 GHS423.04750 NAD
500 GHS846.09500 NAD
1000 GHS1692.19000 NAD
2000 GHS3384.38000 NAD
5000 GHS8460.95000 NAD
10000 GHS16921.90000 NAD