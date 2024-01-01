Namibya dolarından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile NAD → GHS çevirin

1.000 nad
641,38 ghs

1.00000 NAD = 0.64138 GHS

14:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563851.077789.45241.454631.653040.9481618.3944
1 GBP1.167711.25845104.4551.698591.930291.1071721.4795
1 USD0.92790.794628183.00311.349751.533860.8798517.0682
1 INR0.01117910.009573480.012047710.01626140.01847960.01060020.205633

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Namibya dolarından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Namibya Doları / Gana Sedisi
1 NAD0.64138 GHS
5 NAD3.20690 GHS
10 NAD6.41381 GHS
20 NAD12.82762 GHS
50 NAD32.06905 GHS
100 NAD64.13810 GHS
250 NAD160.34525 GHS
500 NAD320.69050 GHS
1000 NAD641.38100 GHS
2000 NAD1282.76200 GHS
5000 NAD3206.90500 GHS
10000 NAD6413.81000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Namibya Doları
1 GHS1.55914 NAD
5 GHS7.79570 NAD
10 GHS15.59140 NAD
20 GHS31.18280 NAD
50 GHS77.95700 NAD
100 GHS155.91400 NAD
250 GHS389.78500 NAD
500 GHS779.57000 NAD
1000 GHS1559.14000 NAD
2000 GHS3118.28000 NAD
5000 GHS7795.70000 NAD
10000 GHS15591.40000 NAD