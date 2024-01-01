Romanya leyinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile RON → GHS çevirin

1.000 ron
2.629,60 ghs

1.00000 RON = 2.62960 GHS

18:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548651.076389.3361.450911.651780.94746518.3534
1 GBP1.1697811.25905104.5051.697261.932241.1083221.4697
1 USD0.92910.79425183.00291.348051.534680.880317.0523
1 INR0.01119370.009568940.012047810.0162410.01848950.01060570.205442

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Gana Sedisi
1 RON2.62960 GHS
5 RON13.14800 GHS
10 RON26.29600 GHS
20 RON52.59200 GHS
50 RON131.48000 GHS
100 RON262.96000 GHS
250 RON657.40000 GHS
500 RON1314.80000 GHS
1000 RON2629.60000 GHS
2000 RON5259.20000 GHS
5000 RON13148.00000 GHS
10000 RON26296.00000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Rumen Leyi
1 GHS0.38028 RON
5 GHS1.90142 RON
10 GHS3.80285 RON
20 GHS7.60570 RON
50 GHS19.01425 RON
100 GHS38.02850 RON
250 GHS95.07125 RON
500 GHS190.14250 RON
1000 GHS380.28500 RON
2000 GHS760.57000 RON
5000 GHS1901.42500 RON
10000 GHS3802.85000 RON