罗马尼亚列伊兑给加纳塞地

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1GBP1.1581411.224101.9351.663781.909221.1090422.2939
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罗马尼亚列伊/加纳塞地汇率
1 RON2.41858 GHS
5 RON12.09290 GHS
10 RON24.18580 GHS
20 RON48.37160 GHS
50 RON120.92900 GHS
100 RON241.85800 GHS
250 RON604.64500 GHS
500 RON1209.29000 GHS
1000 RON2418.58000 GHS
2000 RON4837.16000 GHS
5000 RON12092.90000 GHS
10000 RON24185.80000 GHS
加纳塞地/罗马尼亚列伊汇率
1 GHS0.41347 RON
5 GHS2.06733 RON
10 GHS4.13466 RON
20 GHS8.26932 RON
50 GHS20.67330 RON
100 GHS41.34660 RON
250 GHS103.36650 RON
500 GHS206.73300 RON
1000 GHS413.46600 RON
2000 GHS826.93200 RON
5000 GHS2067.33000 RON
10000 GHS4134.66000 RON