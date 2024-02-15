Singapur dolarından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile SGD → GHS çevirin

1.000 sgd
9.036,86 ghs

1.00000 SGD = 9.03686 GHS

20:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.07789.39891.450771.651460.94732518.362
1 GBP1.1696811.25975104.5681.696951.931691.1080721.4777
1 USD0.92850.793808183.00731.347051.533390.8796517.0492
1 INR0.01118580.009563110.012047110.01622810.01847290.01059730.205394

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Gana Sedisi
1 SGD9.03686 GHS
5 SGD45.18430 GHS
10 SGD90.36860 GHS
20 SGD180.73720 GHS
50 SGD451.84300 GHS
100 SGD903.68600 GHS
250 SGD2259.21500 GHS
500 SGD4518.43000 GHS
1000 SGD9036.86000 GHS
2000 SGD18073.72000 GHS
5000 SGD45184.30000 GHS
10000 SGD90368.60000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Singapur Doları
1 GHS0.11066 SGD
5 GHS0.55329 SGD
10 GHS1.10658 SGD
20 GHS2.21316 SGD
50 GHS5.53290 SGD
100 GHS11.06580 SGD
250 GHS27.66450 SGD
500 GHS55.32900 SGD
1000 GHS110.65800 SGD
2000 GHS221.31600 SGD
5000 GHS553.29000 SGD
10000 GHS1106.58000 SGD