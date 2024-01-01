1 Gana sedisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile GHS → SGD çevirin

1 ghs
0,11 sgd

1,000 GHS = 0,1051 SGD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11,3770,9418,8620,8031,3621,54783,609
1 CAD0,72610,68213,6940,5830,9881,12360,703
1 EUR1,0641,466120,0710,8551,4491,64788,969
1 ZAR0,0530,0730,0510,0430,0720,0824,433

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gana sedisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gana sedisi için en iyi döviz çiftleri

GHS → USD

GHS → CAD

GHS → EUR

GHS → ZAR

GHS → GBP

GHS → SGD

GHS → AUD

GHS → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gana Sedisi / Singapur Doları
1 GHS0,10514 SGD
5 GHS0,52568 SGD
10 GHS1,05135 SGD
20 GHS2,10270 SGD
50 GHS5,25675 SGD
100 GHS10,51350 SGD
250 GHS26,28375 SGD
500 GHS52,56750 SGD
1000 GHS105,13500 SGD
2000 GHS210,27000 SGD
5000 GHS525,67500 SGD
10000 GHS1.051,35000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Gana Sedisi
1 SGD9,51157 GHS
5 SGD47,55785 GHS
10 SGD95,11570 GHS
20 SGD190,23140 GHS
50 SGD475,57850 GHS
100 SGD951,15700 GHS
250 SGD2.377,89250 GHS
500 SGD4.755,78500 GHS
1000 SGD9.511,57000 GHS
2000 SGD19.023,14000 GHS
5000 SGD47.557,85000 GHS
10000 SGD95.115,70000 GHS