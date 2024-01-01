50 Singapur dolarından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile SGD → GHS çevirin

50 sgd
563,41 ghs

1,000S$ SGD = 11,27GH¢ GHS

19:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → GHS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,268111,2681
Düşük10,80369,8960
Ortalama10,970410,5877
Değişim4.30%13.73%
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1 SGD → GHS istatistikleri

SGD → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,2681, en düşük 10,8036 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,9704 oldu. SGD → GHS kurundaki değişiklik 4.30 değerindeydi.

SGD → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,2681, en düşük 9,8960 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,5877 oldu. SGD → GHS kurundaki değişiklik 13.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7867,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6750,85291,4237,8234,901
1 AUD0,65110.551,90,59710,50954,5744,672,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Gana Sedisi
1 SGD11,26810 GHS
5 SGD56,34050 GHS
10 SGD112,68100 GHS
20 SGD225,36200 GHS
50 SGD563,40500 GHS
100 SGD1.126,81000 GHS
250 SGD2.817,02500 GHS
500 SGD5.634,05000 GHS
1000 SGD11.268,10000 GHS
2000 SGD22.536,20000 GHS
5000 SGD56.340,50000 GHS
10000 SGD112.681,00000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Singapur Doları
1 GHS0,08875 SGD
5 GHS0,44373 SGD
10 GHS0,88746 SGD
20 GHS1,77492 SGD
50 GHS4,43729 SGD
100 GHS8,87458 SGD
250 GHS22,18645 SGD
500 GHS44,37290 SGD
1000 GHS88,74580 SGD
2000 GHS177,49160 SGD
5000 GHS443,72900 SGD
10000 GHS887,45800 SGD