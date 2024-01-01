5.000 Romanya leyinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile RON → GHS çevirin

1,000L RON = 3,359GH¢ GHS

22:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → GHS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GHS
1 RON → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,61253,6125
Düşük3,35943,3594
Ortalama3,50833,4971
Değişim-3.78%-3.07%
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1 RON → GHS istatistikleri

RON → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,6125, en düşük 3,3594 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,5083 oldu. RON → GHS kurundaki değişiklik -3.78 değerindeydi.

RON → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,6125, en düşük 3,3594 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,4971 oldu. RON → GHS kurundaki değişiklik -3.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5370,7891,3390,88384,404
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,464
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,211
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,918

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Gana Sedisi
1 RON3,35940 GHS
5 RON16,79700 GHS
10 RON33,59400 GHS
20 RON67,18800 GHS
50 RON167,97000 GHS
100 RON335,94000 GHS
250 RON839,85000 GHS
500 RON1.679,70000 GHS
1000 RON3.359,40000 GHS
2000 RON6.718,80000 GHS
5000 RON16.797,00000 GHS
10000 RON33.594,00000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Rumen Leyi
1 GHS0,29767 RON
5 GHS1,48836 RON
10 GHS2,97672 RON
20 GHS5,95344 RON
50 GHS14,88360 RON
100 GHS29,76720 RON
250 GHS74,41800 RON
500 GHS148,83600 RON
1000 GHS297,67200 RON
2000 GHS595,34400 RON
5000 GHS1.488,36000 RON
10000 GHS2.976,72000 RON