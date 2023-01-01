متكال موزمبيقي إلى كرونة نروجية

تحويل MZN إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١٦٨٫٩٣ nok

1.00000 MZN = 0.16893 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:13 UTC
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MZN إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436651.661210.9646518.3619
1GBP1.15311.22915102.1761.656531.915461.1122421.1721
1USD0.93810.81357183.1271.34771.558360.9049517.225
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621250.01874670.01088640.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / كروني نرويجي
1 MZN0.16893 NOK
5 MZN0.84464 NOK
10 MZN1.68928 NOK
20 MZN3.37856 NOK
50 MZN8.44640 NOK
100 MZN16.89280 NOK
250 MZN42.23200 NOK
500 MZN84.46400 NOK
1000 MZN168.92800 NOK
2000 MZN337.85600 NOK
5000 MZN844.64000 NOK
10000 MZN1689.28000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / ميثامبيكان
1 NOK5.91967 MZN
5 NOK29.59835 MZN
10 NOK59.19670 MZN
20 NOK118.39340 MZN
50 NOK295.98350 MZN
100 NOK591.96700 MZN
250 NOK1479.91750 MZN
500 NOK2959.83500 MZN
1000 NOK5919.67000 MZN
2000 NOK11839.34000 MZN
5000 NOK29598.35000 MZN
10000 NOK59196.70000 MZN