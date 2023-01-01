متكال موزمبيقي إلى سيدي غاني

تحويل MZN إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١٧٥٫٤٧ ghs

1.00000 MZN = 0.17547 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:8 UTC
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MZN إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.661630.964618.3625
1GBP1.15311.2292102.181.656651.915841.1121921.1717
1USD0.9380.813537183.1271.347751.55860.904817.224
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621310.01874970.01088460.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / Ghanaian Cedi
1 MZN0.17547 GHS
5 MZN0.87733 GHS
10 MZN1.75466 GHS
20 MZN3.50932 GHS
50 MZN8.77330 GHS
100 MZN17.54660 GHS
250 MZN43.86650 GHS
500 MZN87.73300 GHS
1000 MZN175.46600 GHS
2000 MZN350.93200 GHS
5000 MZN877.33000 GHS
10000 MZN1754.66000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / ميثامبيكان
1 GHS5.69911 MZN
5 GHS28.49555 MZN
10 GHS56.99110 MZN
20 GHS113.98220 MZN
50 GHS284.95550 MZN
100 GHS569.91100 MZN
250 GHS1424.77750 MZN
500 GHS2849.55500 MZN
1000 GHS5699.11000 MZN
2000 GHS11398.22000 MZN
5000 GHS28495.55000 MZN
10000 GHS56991.10000 MZN