Mozambik metikalinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile MZN → GHS çevirin

1.000 mzn
190,18 ghs

1.00000 MZN = 0.19018 GHS

14:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856611.0770589.41671.45521.65280.94773518.3982
1 GBP1.1673911.2573104.3811.698741.929411.1063821.4772
1 USD0.928450.795355183.021.35111.534570.8799517.082
1 INR0.01118360.009580280.012045310.01627440.01848430.01059930.205758

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mozambik metikalinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mozambik metikali için en iyi döviz çiftleri

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Gana Sedisi
1 MZN0.19018 GHS
5 MZN0.95088 GHS
10 MZN1.90175 GHS
20 MZN3.80350 GHS
50 MZN9.50875 GHS
100 MZN19.01750 GHS
250 MZN47.54375 GHS
500 MZN95.08750 GHS
1000 MZN190.17500 GHS
2000 MZN380.35000 GHS
5000 MZN950.87500 GHS
10000 MZN1901.75000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Mozambik Metikali
1 GHS5.25831 MZN
5 GHS26.29155 MZN
10 GHS52.58310 MZN
20 GHS105.16620 MZN
50 GHS262.91550 MZN
100 GHS525.83100 MZN
250 GHS1314.57750 MZN
500 GHS2629.15500 MZN
1000 GHS5258.31000 MZN
2000 GHS10516.62000 MZN
5000 GHS26291.55000 MZN
10000 GHS52583.10000 MZN