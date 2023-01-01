متكال موزمبيقي إلى دولار كندي

تحويل MZN إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
٢١٫١١ cad

1.00000 MZN = 0.02111 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:6 UTC
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MZN إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436731.661630.964718.3626
1GBP1.15311.2292102.181.656531.915841.112321.1719
1USD0.9380.813537183.1271.347651.55860.904917.2241
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621190.01874970.01088580.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار كندي
1 MZN0.02111 CAD
5 MZN0.10557 CAD
10 MZN0.21113 CAD
20 MZN0.42226 CAD
50 MZN1.05566 CAD
100 MZN2.11131 CAD
250 MZN5.27827 CAD
500 MZN10.55655 CAD
1000 MZN21.11310 CAD
2000 MZN42.22620 CAD
5000 MZN105.56550 CAD
10000 MZN211.13100 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / ميثامبيكان
1 CAD47.36390 MZN
5 CAD236.81950 MZN
10 CAD473.63900 MZN
20 CAD947.27800 MZN
50 CAD2368.19500 MZN
100 CAD4736.39000 MZN
250 CAD11840.97500 MZN
500 CAD23681.95000 MZN
1000 CAD47363.90000 MZN
2000 CAD94727.80000 MZN
5000 CAD236819.50000 MZN
10000 CAD473639.00000 MZN