5 كواشا ملاوية إلى ريال سعودي

تحويل MWK إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

5 mwk
0.01 sar

1.00000 MWK = 0.00223 SAR

Mid-market exchange rate at 18:15
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أعلى العملات

 USDEURAUDCADSGDGBPINRZAR
1 USD10.92261.532571.355451.344250.79020282.831719.0969
1 EUR1.083911.661151.469171.457030.856589.781320.6991
1 AUD0.65250.60199310.8844310.8771230.51560654.047712.4607
1 CAD0.7377620.6806551.1306710.9917370.58298161.110114.089

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwachas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / ريال سعودي
1 MWK0.00223 SAR
5 MWK0.01115 SAR
10 MWK0.02230 SAR
20 MWK0.04460 SAR
50 MWK0.11149 SAR
100 MWK0.22298 SAR
250 MWK0.55746 SAR
500 MWK1.11491 SAR
1000 MWK2.22982 SAR
2000 MWK4.45964 SAR
5000 MWK11.14910 SAR
10000 MWK22.29820 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Malawian Kwacha
1 SAR448.46700 MWK
5 SAR2242.33500 MWK
10 SAR4484.67000 MWK
20 SAR8969.34000 MWK
50 SAR22423.35000 MWK
100 SAR44846.70000 MWK
250 SAR112116.75000 MWK
500 SAR224233.50000 MWK
1000 SAR448467.00000 MWK
2000 SAR896934.00000 MWK
5000 SAR2242335.00000 MWK
10000 SAR4484670.00000 MWK