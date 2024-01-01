5 روبية موريشية إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل MUR إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

5 mur
0.29 xcd

1.00000 MUR = 0.05826 XCD

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار شرق الكاريبي
1 MUR0.05826 XCD
5 MUR0.29129 XCD
10 MUR0.58259 XCD
20 MUR1.16517 XCD
50 MUR2.91292 XCD
100 MUR5.82585 XCD
250 MUR14.56462 XCD
500 MUR29.12925 XCD
1000 MUR58.25850 XCD
2000 MUR116.51700 XCD
5000 MUR291.29250 XCD
10000 MUR582.58500 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Mauritian Rupee
1 XCD17.16490 MUR
5 XCD85.82450 MUR
10 XCD171.64900 MUR
20 XCD343.29800 MUR
50 XCD858.24500 MUR
100 XCD1716.49000 MUR
250 XCD4291.22500 MUR
500 XCD8582.45000 MUR
1000 XCD17164.90000 MUR
2000 XCD34329.80000 MUR
5000 XCD85824.50000 MUR
10000 XCD171649.00000 MUR