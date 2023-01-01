1 دولار شرق الكاريبي إلى روبية موريشية

تحويل XCD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1 xcd
16.51 mur

1.00000 XCD = 16.51290 MUR

Mid-market exchange rate at 21:35
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أعلى العملات

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118.19011.536450.8056071.368383.1751.35070.9221
1 ZAR0.05497510.08446640.04428820.07522224.572540.07425470.0506915
1 AUD0.6508511.83910.5243290.89055854.13440.8791030.600138
1 GBP1.241322.57941.907211.69847103.2451.676621.14462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار شرق الكاريبي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XCD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XCD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار شرق الكاريبي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Mauritian Rupee
1 XCD16.51290 MUR
5 XCD82.56450 MUR
10 XCD165.12900 MUR
20 XCD330.25800 MUR
50 XCD825.64500 MUR
100 XCD1651.29000 MUR
250 XCD4128.22500 MUR
500 XCD8256.45000 MUR
1000 XCD16512.90000 MUR
2000 XCD33025.80000 MUR
5000 XCD82564.50000 MUR
10000 XCD165129.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار شرق الكاريبي
1 MUR0.06056 XCD
5 MUR0.30279 XCD
10 MUR0.60559 XCD
20 MUR1.21117 XCD
50 MUR3.02793 XCD
100 MUR6.05587 XCD
250 MUR15.13968 XCD
500 MUR30.27935 XCD
1000 MUR60.55870 XCD
2000 MUR121.11740 XCD
5000 MUR302.79350 XCD
10000 MUR605.58700 XCD