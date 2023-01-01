روبية موريشية إلى غورد هايتي

تحويل MUR إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
3023.52 htg

1.00000 MUR = 3.02352 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 17:42 UTC
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MUR إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437131.661650.964418.3717
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1119621.1829
1USD0.93790.813438183.1271.34791.558480.904517.231
1INR0.01128290.009785480.012029810.01621490.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Haiti Gourde
1 MUR3.02352 HTG
5 MUR15.11760 HTG
10 MUR30.23520 HTG
20 MUR60.47040 HTG
50 MUR151.17600 HTG
100 MUR302.35200 HTG
250 MUR755.88000 HTG
500 MUR1511.76000 HTG
1000 MUR3023.52000 HTG
2000 MUR6047.04000 HTG
5000 MUR15117.60000 HTG
10000 MUR30235.20000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / Mauritian Rupee
1 HTG0.33074 MUR
5 HTG1.65370 MUR
10 HTG3.30741 MUR
20 HTG6.61482 MUR
50 HTG16.53705 MUR
100 HTG33.07410 MUR
250 HTG82.68525 MUR
500 HTG165.37050 MUR
1000 HTG330.74100 MUR
2000 HTG661.48200 MUR
5000 HTG1653.70500 MUR
10000 HTG3307.41000 MUR