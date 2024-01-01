10 روبية موريشية إلى غورد هايتي

تحويل MUR إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

10 mur
28.46 htg

1.00000 MUR = 2.84582 HTG

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Haiti Gourde
1 MUR2.84582 HTG
5 MUR14.22910 HTG
10 MUR28.45820 HTG
20 MUR56.91640 HTG
50 MUR142.29100 HTG
100 MUR284.58200 HTG
250 MUR711.45500 HTG
500 MUR1422.91000 HTG
1000 MUR2845.82000 HTG
2000 MUR5691.64000 HTG
5000 MUR14229.10000 HTG
10000 MUR28458.20000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / Mauritian Rupee
1 HTG0.35139 MUR
5 HTG1.75697 MUR
10 HTG3.51393 MUR
20 HTG7.02786 MUR
50 HTG17.56965 MUR
100 HTG35.13930 MUR
250 HTG87.84825 MUR
500 HTG175.69650 MUR
1000 HTG351.39300 MUR
2000 HTG702.78600 MUR
5000 HTG1756.96500 MUR
10000 HTG3513.93000 MUR