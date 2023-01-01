روبية موريشية إلى كرونة دنماركية

تحويل MUR إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
١٥٦٫٦١ dkk

1.00000 MUR = 0.15661 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MUR إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 DKK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.43711.660980.964218.3721
1GBP1.153211.2294102.1961.657231.91541.1119221.1863
1USD0.9380.813405183.1271.3481.5580.904417.233
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621620.01874240.01087970.207309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritian Rupee / كرونة دانمركية
1 MUR0.15661 DKK
5 MUR0.78306 DKK
10 MUR1.56611 DKK
20 MUR3.13222 DKK
50 MUR7.83055 DKK
100 MUR15.66110 DKK
250 MUR39.15275 DKK
500 MUR78.30550 DKK
1000 MUR156.61100 DKK
2000 MUR313.22200 DKK
5000 MUR783.05500 DKK
10000 MUR1566.11000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Mauritian Rupee
1 DKK6.38523 MUR
5 DKK31.92615 MUR
10 DKK63.85230 MUR
20 DKK127.70460 MUR
50 DKK319.26150 MUR
100 DKK638.52300 MUR
250 DKK1596.30750 MUR
500 DKK3192.61500 MUR
1000 DKK6385.23000 MUR
2000 DKK12770.46000 MUR
5000 DKK31926.15000 MUR
10000 DKK63852.30000 MUR