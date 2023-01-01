كيات ميانماري إلى دينار تونسي

تحويل MMK إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
1.477 tnd

1.00000 MMK = 0.00148 TND

Mid-market exchange rate at 21:28
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.36150.912851.5135518.65640.7919227.15295
1 THB0.028526610.0388390.02603980.04317630.5322040.02259090.204049
1 CAD0.73448425.747310.6704561.1116813.70280.5816545.25373
1 EUR1.095538.40281.4915211.6580920.43810.867557.83606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Tunisian Dinar
1 MMK0.00148 TND
5 MMK0.00739 TND
10 MMK0.01477 TND
20 MMK0.02955 TND
50 MMK0.07387 TND
100 MMK0.14774 TND
250 MMK0.36934 TND
500 MMK0.73868 TND
1000 MMK1.47736 TND
2000 MMK2.95472 TND
5000 MMK7.38680 TND
10000 MMK14.77360 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Myanma Kyat
1 TND676.88400 MMK
5 TND3384.42000 MMK
10 TND6768.84000 MMK
20 TND13537.68000 MMK
50 TND33844.20000 MMK
100 TND67688.40000 MMK
250 TND169221.00000 MMK
500 TND338442.00000 MMK
1000 TND676884.00000 MMK
2000 TND1353768.00000 MMK
5000 TND3384420.00000 MMK
10000 TND6768840.00000 MMK