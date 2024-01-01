100 كيات ميانماري إلى دينار تونسي

تحويل MMK إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

100 mmk
0.148 tnd

1.00000 MMK = 0.00148 TND

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Tunisian Dinar
1 MMK0.00148 TND
5 MMK0.00741 TND
10 MMK0.01483 TND
20 MMK0.02966 TND
50 MMK0.07415 TND
100 MMK0.14830 TND
250 MMK0.37074 TND
500 MMK0.74147 TND
1000 MMK1.48295 TND
2000 MMK2.96590 TND
5000 MMK7.41475 TND
10000 MMK14.82950 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Myanma Kyat
1 TND674.33000 MMK
5 TND3371.65000 MMK
10 TND6743.30000 MMK
20 TND13486.60000 MMK
50 TND33716.50000 MMK
100 TND67433.00000 MMK
250 TND168582.50000 MMK
500 TND337165.00000 MMK
1000 TND674330.00000 MMK
2000 TND1348660.00000 MMK
5000 TND3371650.00000 MMK
10000 TND6743300.00000 MMK