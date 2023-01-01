كيات ميانماري إلى نيراس نيجيري

تحويل MMK إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
383.57 ngn

1.00000 MMK = 0.38357 NGN

Mid-market exchange rate at 21:26
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.361650.91291.5136618.65460.7919857.15295
1 THB0.028526610.03884320.02604220.04317960.5321520.02259260.204049
1 CAD0.73440325.744510.6704431.1116413.70.5816365.25315
1 EUR1.095438.39921.4915511.6580620.43420.86757.83534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / النيرة النيجيرية
1 MMK0.38357 NGN
5 MMK1.91786 NGN
10 MMK3.83573 NGN
20 MMK7.67146 NGN
50 MMK19.17865 NGN
100 MMK38.35730 NGN
250 MMK95.89325 NGN
500 MMK191.78650 NGN
1000 MMK383.57300 NGN
2000 MMK767.14600 NGN
5000 MMK1917.86500 NGN
10000 MMK3835.73000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Myanma Kyat
1 NGN2.60707 MMK
5 NGN13.03535 MMK
10 NGN26.07070 MMK
20 NGN52.14140 MMK
50 NGN130.35350 MMK
100 NGN260.70700 MMK
250 NGN651.76750 MMK
500 NGN1303.53500 MMK
1000 NGN2607.07000 MMK
2000 NGN5214.14000 MMK
5000 NGN13035.35000 MMK
10000 NGN26070.70000 MMK