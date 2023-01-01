كيات ميانماري إلى دينار مقدوني

تحويل MMK إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
26.83 mkd

1.00000 MMK = 0.02683 MKD

Mid-market exchange rate at 15:19
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.051.361650.912851.5136618.65860.7919857.15295
1 THB0.028530710.03884880.02604470.04318580.5323420.02259590.204078
1 CAD0.73440325.740810.6704121.1116413.70290.5816365.25315
1 EUR1.0954538.39551.4916211.6581420.43960.86767.8357

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / دينار مقدوني
1 MMK0.02683 MKD
5 MMK0.13417 MKD
10 MMK0.26833 MKD
20 MMK0.53667 MKD
50 MMK1.34167 MKD
100 MMK2.68333 MKD
250 MMK6.70833 MKD
500 MMK13.41665 MKD
1000 MMK26.83330 MKD
2000 MMK53.66660 MKD
5000 MMK134.16650 MKD
10000 MMK268.33300 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Myanma Kyat
1 MKD37.26710 MMK
5 MKD186.33550 MMK
10 MKD372.67100 MMK
20 MKD745.34200 MMK
50 MKD1863.35500 MMK
100 MKD3726.71000 MMK
250 MKD9316.77500 MMK
500 MKD18633.55000 MMK
1000 MKD37267.10000 MMK
2000 MKD74534.20000 MMK
5000 MKD186335.50000 MMK
10000 MKD372671.00000 MMK