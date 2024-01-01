10 كيات ميانماري إلى دينار مقدوني

تحويل MMK إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

10 mmk
0.27 mkd

1.00000 MMK = 0.02710 MKD

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / دينار مقدوني
1 MMK0.02710 MKD
5 MMK0.13551 MKD
10 MMK0.27103 MKD
20 MMK0.54206 MKD
50 MMK1.35515 MKD
100 MMK2.71029 MKD
250 MMK6.77572 MKD
500 MMK13.55145 MKD
1000 MMK27.10290 MKD
2000 MMK54.20580 MKD
5000 MMK135.51450 MKD
10000 MMK271.02900 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Myanma Kyat
1 MKD36.89640 MMK
5 MKD184.48200 MMK
10 MKD368.96400 MMK
20 MKD737.92800 MMK
50 MKD1844.82000 MMK
100 MKD3689.64000 MMK
250 MKD9224.10000 MMK
500 MKD18448.20000 MMK
1000 MKD36896.40000 MMK
2000 MKD73792.80000 MMK
5000 MKD184482.00000 MMK
10000 MKD368964.00000 MMK