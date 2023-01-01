كيات ميانماري إلى بير إثيوبي

تحويل MMK إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
26.75 etb

1.00000 MMK = 0.02675 ETB

Mid-market exchange rate at 21:18
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.361750.912851.5137818.65860.7919857.15295
1 THB0.028526610.03884610.02603980.04318290.5322660.02259260.204049
1 CAD0.73434925.742610.6703321.1116413.70190.5815945.25276
1 EUR1.095538.40281.491811.6583420.44050.86767.83606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / البر الإثيوبي
1 MMK0.02675 ETB
5 MMK0.13373 ETB
10 MMK0.26747 ETB
20 MMK0.53494 ETB
50 MMK1.33735 ETB
100 MMK2.67469 ETB
250 MMK6.68673 ETB
500 MMK13.37345 ETB
1000 MMK26.74690 ETB
2000 MMK53.49380 ETB
5000 MMK133.73450 ETB
10000 MMK267.46900 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Myanma Kyat
1 ETB37.38760 MMK
5 ETB186.93800 MMK
10 ETB373.87600 MMK
20 ETB747.75200 MMK
50 ETB1869.38000 MMK
100 ETB3738.76000 MMK
250 ETB9346.90000 MMK
500 ETB18693.80000 MMK
1000 ETB37387.60000 MMK
2000 ETB74775.20000 MMK
5000 ETB186938.00000 MMK
10000 ETB373876.00000 MMK