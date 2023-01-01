كيات ميانماري إلى ليف بلغاري

تحويل MMK إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mmk
٠٫٨٥ bgn

1.00000 MMK = 0.00085 BGN

Mid-market exchange rate at 21:16
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0451.36170.91291.5137818.65850.7920167.15295
1 THB0.028534710.03885580.02604960.04319520.5324150.02260.204108
1 CAD0.73437625.736210.6704181.1116813.70240.5816385.25296
1 EUR1.095438.38831.4916111.6581920.43850.867557.83534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / لياف بلغاري
1 MMK0.00085 BGN
5 MMK0.00425 BGN
10 MMK0.00850 BGN
20 MMK0.01700 BGN
50 MMK0.04251 BGN
100 MMK0.08502 BGN
250 MMK0.21256 BGN
500 MMK0.42512 BGN
1000 MMK0.85024 BGN
2000 MMK1.70048 BGN
5000 MMK4.25119 BGN
10000 MMK8.50238 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Myanma Kyat
1 BGN1176.14000 MMK
5 BGN5880.70000 MMK
10 BGN11761.40000 MMK
20 BGN23522.80000 MMK
50 BGN58807.00000 MMK
100 BGN117614.00000 MMK
250 BGN294035.00000 MMK
500 BGN588070.00000 MMK
1000 BGN1176140.00000 MMK
2000 BGN2352280.00000 MMK
5000 BGN5880700.00000 MMK
10000 BGN11761400.00000 MMK