كيات ميانماري إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MMK إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mmk
٥٢٫٥٠ bdt

1.00000 MMK = 0.05250 BDT

Mid-market exchange rate at 06:51
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0451.36170.91291.5137818.65850.7920167.15295
1 THB0.028534710.03885580.02604960.04319520.5324150.02260.204108
1 CAD0.73437625.736210.6704181.1116813.70240.5816385.25296
1 EUR1.095438.38831.4916111.6581920.43850.867557.83534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Bangladeshi Taka
1 MMK0.05250 BDT
5 MMK0.26250 BDT
10 MMK0.52500 BDT
20 MMK1.05000 BDT
50 MMK2.62500 BDT
100 MMK5.25000 BDT
250 MMK13.12500 BDT
500 MMK26.25000 BDT
1000 MMK52.50000 BDT
2000 MMK105.00000 BDT
5000 MMK262.50000 BDT
10000 MMK525.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Myanma Kyat
1 BDT19.04760 MMK
5 BDT95.23800 MMK
10 BDT190.47600 MMK
20 BDT380.95200 MMK
50 BDT952.38000 MMK
100 BDT1904.76000 MMK
250 BDT4761.90000 MMK
500 BDT9523.80000 MMK
1000 BDT19047.60000 MMK
2000 BDT38095.20000 MMK
5000 BDT95238.00000 MMK
10000 BDT190476.00000 MMK