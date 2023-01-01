دينار مقدوني إلى زلوتي بولندي

تحويل MKD إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
74.77 pln

1.00000 MKD = 0.07477 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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MKD إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065888.59681.43671.66090.9640518.3664
1GBP1.1541311.23005102.251.658111.916861.1126421.1968
1USD0.938250.812975183.1271.3481.558360.9045517.2325
1INR0.01128710.009779920.012029810.01621620.01874670.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / الزلوتي البولندي
1 MKD0.07477 PLN
5 MKD0.37383 PLN
10 MKD0.74765 PLN
20 MKD1.49531 PLN
50 MKD3.73827 PLN
100 MKD7.47655 PLN
250 MKD18.69138 PLN
500 MKD37.38275 PLN
1000 MKD74.76550 PLN
2000 MKD149.53100 PLN
5000 MKD373.82750 PLN
10000 MKD747.65500 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / دينار مقدوني
1 PLN13.37510 MKD
5 PLN66.87550 MKD
10 PLN133.75100 MKD
20 PLN267.50200 MKD
50 PLN668.75500 MKD
100 PLN1337.51000 MKD
250 PLN3343.77500 MKD
500 PLN6687.55000 MKD
1000 PLN13375.10000 MKD
2000 PLN26750.20000 MKD
5000 PLN66875.50000 MKD
10000 PLN133751.00000 MKD