20 زلوتي بولندي إلى دينار مقدوني

تحويل PLN إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pln
٢٧٦٫٦٦ mkd

1.00000 PLN = 13.83310 MKD

Mid-market exchange rate at 07:11
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93150.80736383.2050.896951298.4511.035922.7444
1EUR1.073510.866789.32060.96281393.8911.847524.417
1GBP1.23861.15381103.0581.110881608.2613.669728.1724
1INR0.01201850.01119560.009703310.0107815.60540.1326350.273364

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / دينار مقدوني
1 PLN13.83310 MKD
5 PLN69.16550 MKD
10 PLN138.33100 MKD
20 PLN276.66200 MKD
50 PLN691.65500 MKD
100 PLN1383.31000 MKD
250 PLN3458.27500 MKD
500 PLN6916.55000 MKD
1000 PLN13833.10000 MKD
2000 PLN27666.20000 MKD
5000 PLN69165.50000 MKD
10000 PLN138331.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الزلوتي البولندي
1 MKD0.07229 PLN
5 MKD0.36145 PLN
10 MKD0.72290 PLN
20 MKD1.44581 PLN
50 MKD3.61452 PLN
100 MKD7.22904 PLN
250 MKD18.07260 PLN
500 MKD36.14520 PLN
1000 MKD72.29040 PLN
2000 MKD144.58080 PLN
5000 MKD361.45200 PLN
10000 MKD722.90400 PLN