دينار مقدوني إلى سيدي غاني

تحويل MKD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
193.45 ghs

1.00000 MKD = 0.19345 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:54 UTC
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MKD إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437661.661910.9644518.378
1GBP1.1531411.22945102.1921.657791.916371.1121421.1919
1USD0.93790.813372183.121.34841.558720.9045517.2369
1INR0.01128380.009785510.012030810.01622230.01875270.01088250.207374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Ghanaian Cedi
1 MKD0.19345 GHS
5 MKD0.96727 GHS
10 MKD1.93454 GHS
20 MKD3.86908 GHS
50 MKD9.67270 GHS
100 MKD19.34540 GHS
250 MKD48.36350 GHS
500 MKD96.72700 GHS
1000 MKD193.45400 GHS
2000 MKD386.90800 GHS
5000 MKD967.27000 GHS
10000 MKD1934.54000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دينار مقدوني
1 GHS5.16920 MKD
5 GHS25.84600 MKD
10 GHS51.69200 MKD
20 GHS103.38400 MKD
50 GHS258.46000 MKD
100 GHS516.92000 MKD
250 GHS1292.30000 MKD
500 GHS2584.60000 MKD
1000 GHS5169.20000 MKD
2000 GHS10338.40000 MKD
5000 GHS25846.00000 MKD
10000 GHS51692.00000 MKD