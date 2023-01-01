ليو مولدوفي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل MDL إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
34227 xof

1.00000 MDL = 34.22660 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:24 UTC
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MDL إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60181.43771.661780.9643518.36
1GBP1.153211.2293102.1791.658021.916441.1120921.1736
1USD0.938150.813471183.121.348751.558970.904717.2241
1INR0.01128650.009786710.012030810.01622650.01875560.01088430.20722

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MDL34.22660 XOF
5 MDL171.13300 XOF
10 MDL342.26600 XOF
20 MDL684.53200 XOF
50 MDL1711.33000 XOF
100 MDL3422.66000 XOF
250 MDL8556.65000 XOF
500 MDL17113.30000 XOF
1000 MDL34226.60000 XOF
2000 MDL68453.20000 XOF
5000 MDL171133.00000 XOF
10000 MDL342266.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / مولدوفى Leu
1 XOF0.02922 MDL
5 XOF0.14608 MDL
10 XOF0.29217 MDL
20 XOF0.58434 MDL
50 XOF1.46085 MDL
100 XOF2.92170 MDL
250 XOF7.30425 MDL
500 XOF14.60850 MDL
1000 XOF29.21700 MDL
2000 XOF58.43400 MDL
5000 XOF146.08500 MDL
10000 XOF292.17000 MDL