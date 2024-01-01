Moldova leyinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile MDL → XOF çevirin

1.000 mdl
34.224 xof

1.00000 MDL = 34.22410 XOF

11:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855431.0735589.14851.453641.651620.9478118.3317
1 GBP1.16911.255104.2161.699331.930771.1079921.4301
1 USD0.93150.796813183.04081.354051.538460.8828517.0758
1 INR0.01121720.009595440.012042310.01630580.01852660.01063150.205631

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Moldova leyinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / CFA Frangı BCEAO
1 MDL34.22410 XOF
5 MDL171.12050 XOF
10 MDL342.24100 XOF
20 MDL684.48200 XOF
50 MDL1711.20500 XOF
100 MDL3422.41000 XOF
250 MDL8556.02500 XOF
500 MDL17112.05000 XOF
1000 MDL34224.10000 XOF
2000 MDL68448.20000 XOF
5000 MDL171120.50000 XOF
10000 MDL342241.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Moldova Leyi
1 XOF0.02922 MDL
5 XOF0.14610 MDL
10 XOF0.29219 MDL
20 XOF0.58438 MDL
50 XOF1.46096 MDL
100 XOF2.92191 MDL
250 XOF7.30478 MDL
500 XOF14.60955 MDL
1000 XOF29.21910 MDL
2000 XOF58.43820 MDL
5000 XOF146.09550 MDL
10000 XOF292.19100 MDL